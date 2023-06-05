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ВАКС оголосив в міжнародний розшук підозрюваного в корупції депутата Київради Трубіцина

5 червня, 2023 понедiлок
14:27
Кримінал Владислав Трубіцин

У понеділок, 5 червня, Вищий антикорсуд оголосив депутата Київради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в корупції, у міжнародний розшук

Про це інформує Центр протидії корупції.

"Вищий антикорсуд оголосив у міжнародний розшук обраного від Слуги Народу депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні покинув територію України", - пише відомство.

Рішення ухвалили сьогодні судді Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора.

Депутат Київради Владислав Трубіцин, звинувачений в отриманні 1,39 мільйона гривень хабаря, тричі не з'являвся на засідання у ВАКС, хоч отримував попередження.

Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом. Випустили його на основі листа ГУР. 

"Трубіцин жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки. Хоча таку можливість він мав, адже 17 травня надіслав лист до Київради й просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібито погіршенням стану здоров'я", - додають правоохоронці.

Адвокатка з регіонального Центру безоплатної правової допомоги представляла інтереси підозрюваного на засіданні. Вона просила відкласти засідання, щоб мати додатковий час для ознайомлення зі справою. Суд частково задовольнив прохання, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня.

Прокурор також проситиме стягнути із підозрюваного заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Що відомо про справу Трубіцина

9 лютого 2022 року "слугу" Трубіцина з комісії Київради та інших викритих на хабарі в 1,26 млн грн затримали за дозвіл на роботу МАФів. 

11 лютого того ж року ВАКС заарештував викритого на хабарництві "слугу" Трубіцина на два місяці з можливістю внести заставу в 14,886 млн грн. Також Вищий антикорсуд обрав підозрюваному, ймовірному співучаснику Трубіцина, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 2 481 000 грн. Ще одного підозрюваного арештували з можливістю внесення застави у розмірі 1 488 600 грн.

14 лютого 2022 року НАБУ опублікувало відео перемовин учасників у справі щодо отримання хабаря нардепом-"слугою" Трубіциним. У бюро зазначили, що зібрані матеріали є частиною доказової бази, і показують "поза лаштунки" організації торгівлі у столиці.

18 лютого минулого року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов заявив, що у 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

22 лютого депутат Київради, якого спіймали на отриманні 1,39 млн грн хабаря, зупинив своє членство у партії "Слуга Народу", поки триває слідство.

12 жовтня 2022 року ДБР скерувало до суду справу Трубіцина, якого підозрюють в хабарі на 1,39 млн грн.

31 травня журналісти "Схем" повідомили, що викритий на хабарі київський депутат Владислав Трубіцин, який втік за кордон, зміг виїхати з України за допомогою листа від очільника військової розвідки Кирила Буданова.

Представники Сил спецоперацій у коментарі "Схемам" заявили, що Буданов підписав листа на виїзд Трубіцина на прохання ССО.

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