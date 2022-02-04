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Головна Кримінал Погрожував журналісту насильством: на Тернопільщині судитимуть депутата облради

Погрожував журналісту насильством: на Тернопільщині судитимуть депутата облради

4 лютого, 2022 п'ятниця
12:24

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Тернопільської обласної ради за фактом умисної погрози насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Слідством встановлено, що у квітні 2021 року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого ЗМІ у соціальній мережі Фейсбук допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.  
 

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