Погрожував журналісту насильством: на Тернопільщині судитимуть депутата облради

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



"Слідством встановлено, що у квітні 2021 року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого ЗМІ у соціальній мережі Фейсбук допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції", - йдеться у повідомленні.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

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