Погрожував журналісту насильством: на Тернопільщині судитимуть депутата облради
Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно депутата Тернопільської обласної ради за фактом умисної погрози насильством журналісту, у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
"Слідством встановлено, що у квітні 2021 року депутат облради після опублікованого на сторінці друкованого ЗМІ у соціальній мережі Фейсбук допису про діяльність місцевої громадської організації, вимагав у журналіста припинити поширення цієї інформації. Депутат відкрито погрожував застосуванням насильства щодо представника засобу масової інформації і його колеги по редакції", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.
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