Поїзд "Одеса-Кишинів" відновлює курсування, його зупинили у березні 2020 року

Про це йдеться на сайті перевізника.

"За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзд Одеса - Кишинів - Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси 10:55. Поїзд курсуватиме щоденно", - сказано в повідомленні.

Його запустили в березні 2018 року. Він давав можливість доїхати до Молдови менше ніж за чотири години.

У березні 2020 року через коронавірус перевезення призупинили.