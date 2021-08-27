Поїзд "Одеса-Кишинів" відновлює курсування, його зупинили у березні 2020 року
Молдовська залізниця повідомила про відновлення курсування пасажирського дизель-поїзда Одеса - Кишинів - Одеса, який не їздив більше року через карантин
Про це йдеться на сайті перевізника.
"За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28 серпня 2021 року призначається курсування пасажирського поїзд Одеса - Кишинів - Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси 10:55. Поїзд курсуватиме щоденно", - сказано в повідомленні.
Його запустили в березні 2018 року. Він давав можливість доїхати до Молдови менше ніж за чотири години.
У березні 2020 року через коронавірус перевезення призупинили.
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