Про це повідомили в телеграмі Укрзалізниці.

"Поїзд №716 Перемишль - Київ вирушив із затримкою 6 год 27 хв через спізнення польських поїздів з українськими пасажирами на пересадку", - наголосили в дописі.

22 серпня також запізнювалися потяги з Перемишля до українських міст через затримку польського потяга.

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