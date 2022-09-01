Поїзд Перемишль - Київ вирушив із затримкою на 6,5 год
Потяг №716 Перемишль - Київ вирушив із затримкою 6 год. 27 хв через спізнення польських поїздів
Про це повідомили в телеграмі Укрзалізниці.
"Поїзд №716 Перемишль - Київ вирушив із затримкою 6 год 27 хв через спізнення польських поїздів з українськими пасажирами на пересадку", - наголосили в дописі.
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22 серпня також запізнювалися потяги з Перемишля до українських міст через затримку польського потяга.
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