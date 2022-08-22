Укрзалізниця повідомила про затримку кількох потягів із Перемишля: у чому причина
Укрзалізниця затримає поїзди з Перемишля, через затримку польського потяга, аби пасажири дісталися Запоріжжя, Одеси та Києва
Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.
"Через запізнення польського поїзда №43003/104 Богумін - Перемишль, основна частка пасажирів якого має подальшу пересадку на українські поїзди, наші рейси №32 Перемишль - Запоріжжя, №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ дочекаються своїх пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що нині ймовірна затримка близько трьох годин, утім пасажирів просять уточнювати інформацію на вокзалі.
"Щойно поїзди заїдуть на українську територію, Укрзалізниця зробить усе, щоб надолужити частину спізнення. Привеземо додому всіх", - додають в пресслужбі.
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