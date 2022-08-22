Про це інформує в телеграмі Укрзалізниця.

"Через запізнення польського поїзда №43003/104 Богумін - Перемишль, основна частка пасажирів якого має подальшу пересадку на українські поїзди, наші рейси №32 Перемишль - Запоріжжя, №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ дочекаються своїх пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що нині ймовірна затримка близько трьох годин, утім пасажирів просять уточнювати інформацію на вокзалі.

"Щойно поїзди заїдуть на українську територію, Укрзалізниця зробить усе, щоб надолужити частину спізнення. Привеземо додому всіх", - додають в пресслужбі.

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