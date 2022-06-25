Про це інформує пресслужба в телеграмі.

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса — Перемишль та №54/53 Київ — Перемишль затримуються", - йдеться в повідомленні.

О 13:00 було відомо, що потяги прибудуть до кінцевої станції із затримкою до 5 годин.

"Перепрошуємо за незручності і працюємо разом із польськими колегами над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля", - додали у відомстві.

Станом на 18:00 потяг затримується майже на 12 годин. Також відомо про затримку відправки поїзду з Перемишля.

"Продовжуються ремонтні роботи на польській залізниці: наразі в черзі на кордоні 3 українські поїзди, ще 1 чекає дозволу на відправку з Перемишля. Таким чином, затримки поїздів з Одеси та Києва до Перемишля становлять майже 12 годин. Також затримується рейс із Запоріжжя та зворотний рейс Інтерсіті+ з Перемишля до Києва", - додали в Укрзалізниці

Найбільш популярними з початку літа є залізничні сполучення між Харковом і Ужгородом та Львовом і Запоріжжям.

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