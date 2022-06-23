Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки: які сполучення лідирують
Найбільш популярними з початку літа є залізничні сполучення між Харковом і Ужгородом та Львовом і Запоріжжям
Про це повідомила Укрзалізниця у телеграм.
"Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди за кількістю перевезених пасажирів з початку літа", – йдеться у повідомленні.
За даними держкомпанії, найбільш популярним з 1 червня є потяг №45 Ужгород — Харків — Ужгород, який за цей час перевіз більше 35 тис. пасажирів.
На другому місці за популярністю сполучення між Львовм і Запоріжжя: понад 29 тисяч пасажирів скористалися поїздом №86 Львів — Запоріжжя — Львів, ще понад 28 тисяч — поїздом №120 Запоріжжя — Львів — Запоріжжя.
Також популярними є напрямки з Дніпра до Трускавця та з Києва до Ковеля: більше 26 тис. пасажирів з початку літа перевіз поїзд №41 Дніпро — Трускавець — Дніпро, понад 23 тисяч — поїзд №97 Київ — Ковель — Київ.
Як зазначила Укрзалізниця, українці активно повертаються з евакуації до безпечних регіонів, зокрема, до Києва. Також в компанії відзначають пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок.
Загалом з початку літа Укрзалізниця перевезла пасажирськими поїздами 776 тисяч пасажирів, додав перевізник.
- Нагадаємо, що Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 23 червня.
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