Евакуація українців: 23 червня з Покровська до Львова відправиться потяг
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного потяга на 23 червня. Він відправиться із Покровська до Львова
Про це УЗ повідомляє на своєму офіційному сайті.
Потяг під номером 234/233 прямуватиме за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів. Попередній час відправлення – 16:30.
В УЗ зазначають, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.
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