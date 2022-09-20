Поїздка депутатів AFD до окупованого Сходу України – це підтримка війни на знищення, – посол Мельник
Посол Андрій Мельник назвав заплановану поїздку депутатів ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на окуповані території України підтримкою війни та кримінальним злочином
Про це він написав у своєму Twitter.
"Наступного тижня депутати відвідають окупований Москвою Схід України на підтримку російської війни на знищення.
Це кримінальний злочин (підбурювання до злочину агресії)", – пише посол України у Німеччині.
- Нагадаємо, група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) хоче поїхати до Росії та "на схід України".
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