Про це йдеться на офіційному сайті фракції.

Депутати від AfD стверджують, що приводом для поїздки стали результати соцопитування на замовлення партії, згідно з якими "понад третина мешканців Саксонії-Ангальт не відчувають, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

У повідомленні зазначено, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

31 серпня посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав погрозою звернення ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" з вимогою оголосити його персоною нон грата.

У липні канцлер ФРН, виступаючи у парламенті, назвав правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "партією Росії".