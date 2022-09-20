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Делегація фракції проросійської "Альтернативи для Німеччини" у бундестазі зібралася в окупований Донбас

20 вересня, 2022 вiвторок
00:16
Світ AfD

Група депутатів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) хоче поїхати до Росії та "на схід України".

Про це йдеться на офіційному сайті фракції.

Депутати від AfD стверджують, що приводом для поїздки стали результати соцопитування на замовлення партії, згідно з якими "понад третина мешканців Саксонії-Ангальт не відчувають, що німецькі ЗМІ об'єктивно інформують їх про російсько-український конфлікт".

У повідомленні зазначено, що німецькі депутати "протягом наступних кількох днів вирушать до Східної Європи" для того, щоб "скласти власне враження про гуманітарну ситуацію".

  • 31 серпня посол України в Німеччині  Андрій Мельник назвав погрозою звернення ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" з вимогою оголосити його персоною нон грата.
  • У липні канцлер ФРН, виступаючи у парламенті, назвав правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) "партією Росії".

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