Проросійська "Альтернатива для Німеччини" погрожує послу Мельнику
Андрій Мельник назвав погрозою звернення ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" з вимогою оголосити його персоною нон грата
Про це Андрій Мельник написав у Twitter.
Напередодні, за інформацією видання t-online, фракція AfD у Бундестазі в середу подала пропозицію про визнання Мельника персоною нон грата "на тлі його численних образ і зневажливих заяв щодо людей, державних органів і політиків цієї країни" та негайного його відкликання з посади посла України в Німеччині.
"Альтернатива для Німеччини" зокрема пригадала, як Мельник назвав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою", а президента Франка-Вальтера Штайнмаєра звинуватив у створенні "павутини контактів з Росією".
- 28 серпня посол Мельник скасував запрошення до України прем'єра Саксонії.
- 26 серпня посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію політиків лівого крила правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликали припинити допомагати Україні зброєю і підштовхнути українську владу до переговорів із Росією.
- У липні ЗМІ повідомляли, що посол України в Німеччині Андрій Мельник повертається в Київ – йде на підвищення.
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