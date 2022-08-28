Про це дипломат написав у себе в Twitter.

"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - відреагував Мельник на заклик прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера "заморозити війну".

Відомо, що у програмі ZDF минулого тижня прем’єр Саксонії висловив думку, що "війну треба заморозити, що потрібне перемир’я і переговори для припинення війни", і, що у публічному дискурсі надто мало говорять про це.

Незаважаючи на те, що він назвав вторгнення Росії в Україну жахливим злочином та сказав, що цілком погоджується з думкою, що РФ не має виграти цю війну - не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, "тому що це може мати надто погані наслідки для всіх нас", і потрібно використовувати дипломатичні механізми, "навіть коли у вас цілковито різні позиції і ви вороги".

Раніше повідомлялося, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступили за мирні переговори з Росією.

26 серпня посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію політиків лівого крила правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликали припинити допомагати Україні зброєю і підштовхнути українську владу до переговорів із Росією .

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