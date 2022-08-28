"Ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію": посол Мельник скасував запрошення до України прем'єра Саксонії
Посол України в Німеччині Андрій Андрій заявив про скасування запрошення відвідати Україну прем’єру федеральної землі Саксонія Міхаелю Кречмеру, після його закликів добиватися замороження війни РФ проти України
Про це дипломат написав у себе в Twitter.
"Вашою абсурдною риторикою про замороження війни ви підігруєте Путіну і підживлюєте російську агресію. Я запрошував вас в Україну. Тепер це запрошення скасовано. Ваш візит небажаний. Крапка", - відреагував Мельник на заклик прем'єра Саксонії Міхаеля Кречмера "заморозити війну".
Відомо, що у програмі ZDF минулого тижня прем’єр Саксонії висловив думку, що "війну треба заморозити, що потрібне перемир’я і переговори для припинення війни", і, що у публічному дискурсі надто мало говорять про це.
Незаважаючи на те, що він назвав вторгнення Росії в Україну жахливим злочином та сказав, що цілком погоджується з думкою, що РФ не має виграти цю війну - не можна намагатись вирішити результат війни на полі бою, "тому що це може мати надто погані наслідки для всіх нас", і потрібно використовувати дипломатичні механізми, "навіть коли у вас цілковито різні позиції і ви вороги".
- Раніше повідомлялося, що представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступили за мирні переговори з Росією.
- 26 серпня посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував позицію політиків лівого крила правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликали припинити допомагати Україні зброєю і підштовхнути українську владу до переговорів із Росією .
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе