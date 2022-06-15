Показали сюжет з терористом "ЛНР" Пасєчніком без подання позиції України: Нацрада закликала Euronews не поширювати російську пропаганду

Про це повідомляє сайт Нацради.

Український медіарегулятор звернув увагу на відхилення від журналістських стандартів і просування наративів Кремля в матеріалах мовника. Така позиція виглядає як підтримка російської агресії.

"Раніше Національна рада вже звертала увагу компанії на те, що підбір матеріалів, текстів і загальна позиція її російськомовної редакції не відповідають дійсності і перебувають під впливом позиції і риторики кремля щодо подій в Україні. Регулятор просив європейську редакцію Euronews припинити співпрацю з російськомовним виданням і у відповідь отримав запевнення, що надання об’єктивних неупереджених новин для аудиторії було і залишається метою Euronews у всіх її мовних редакціях", – йдеться в повідомленні.

Однак насправді український регулятор виявив розбіжності в подачі матеріалів Euronews у різних версіях.

"Національна рада проаналізувала сюжет Euronews про сєвєродонецький хімічний завод "Азот", що транслювався в неділю, 12 червня, за участі так званого глави так званої ЛНР Леоніда Пасєчніка. У французькій та російській версіях сюжету по-різному титрують цю особу і наводять цитату, яка цілковито є російським наративом для виправдання Росією своєї агресії в Україні. При цьому російськомовна версія сюжету не наводить жодних коментарів про невизнаність цього утворення у світі", – йдеться в повідомленні Нацради.

Трансляцію поглядів бандитів і агресорів без надання слова представникам української влади виглядають як підтримка агресії, вважає український медіарегулятор, тому ще раз просить Euronews переглянути позицію щодо російської агресії в Україні.