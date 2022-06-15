Показали сюжет з терористом "ЛНР" Пасєчніком без подання позиції України: Нацрада закликала Euronews не поширювати російську пропаганду
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення звернулася до керівництва групи Euronews щодо висвітлення рашистської агресії в Україні російськомовною редакцією каналу, що транслює кремлівську пропаганду
Про це повідомляє сайт Нацради.
Український медіарегулятор звернув увагу на відхилення від журналістських стандартів і просування наративів Кремля в матеріалах мовника. Така позиція виглядає як підтримка російської агресії.
"Раніше Національна рада вже звертала увагу компанії на те, що підбір матеріалів, текстів і загальна позиція її російськомовної редакції не відповідають дійсності і перебувають під впливом позиції і риторики кремля щодо подій в Україні. Регулятор просив європейську редакцію Euronews припинити співпрацю з російськомовним виданням і у відповідь отримав запевнення, що надання об’єктивних неупереджених новин для аудиторії було і залишається метою Euronews у всіх її мовних редакціях", – йдеться в повідомленні.
Однак насправді український регулятор виявив розбіжності в подачі матеріалів Euronews у різних версіях.
"Національна рада проаналізувала сюжет Euronews про сєвєродонецький хімічний завод "Азот", що транслювався в неділю, 12 червня, за участі так званого глави так званої ЛНР Леоніда Пасєчніка. У французькій та російській версіях сюжету по-різному титрують цю особу і наводять цитату, яка цілковито є російським наративом для виправдання Росією своєї агресії в Україні. При цьому російськомовна версія сюжету не наводить жодних коментарів про невизнаність цього утворення у світі", – йдеться в повідомленні Нацради.
Трансляцію поглядів бандитів і агресорів без надання слова представникам української влади виглядають як підтримка агресії, вважає український медіарегулятор, тому ще раз просить Euronews переглянути позицію щодо російської агресії в Україні.
- Нагадаємо, російська пропаганда поширює фейки, нібито Україна вимагає всіх гаубиць М777, що є у США.
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