Походження коронавірусу: США назвали "безвідповідальною" позицію Китаю щодо перевірок ВООЗ
Відмову Пекіна від плану ВООЗ, що передбачає другий етап вивчення походження COVID-19 в Китаї, у Вашингтоні розцінюють як небезпечний і безвідповідальний вчинок
Про це заявила представник Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Інтерфакс-Україна.
"Їх позиція безвідповідальна і відверто небезпечна. Зараз не час ухилятися", - заявила Псакі журналістам на брифінгу у Білому домі.
Раніше заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзэн Ісінь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом. Він відмітив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження коронавірусу.
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