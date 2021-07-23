Походження коронавірусу: США назвали "безвідповідальною" позицію Китаю щодо перевірок ВООЗ

Про це заявила представник Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Їх позиція безвідповідальна і відверто небезпечна. Зараз не час ухилятися", - заявила Псакі журналістам на брифінгу у Білому домі.

Раніше заступник глави Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзэн Ісінь заявив журналістам, що пропозиція ВООЗ містить "формулювання, які не поважають науку", і що Пекін не згоден з цим планом. Він відмітив, що Пекін рішуче виступає проти політизації дослідження походження коронавірусу.