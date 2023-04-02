Похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграмі.

Тиждень в Україні почнеться з похолодання й мокрого снігу: 3 квітня в більшості областей обіцяють циклон. Періодично дощитиме, на заході України, Вінниччині та на Півночі можливий мокрий сніг.

Найнижче стовпчик термометра впаде у західних областях, удень 0...+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу), а на Закарпатті та у Чернівецькій області +3...+7 градусів.

У решті регіонів упродовж понеділка передбачається +5...+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8...+13 градусів, в Криму до +12...+16 градусів.

У столиці ж буде хмарно й дощитиме, удень - +6... +7 градусів, надвечір похолоднішає, можливий перехід дощу в мокрий сніг.

"Тиждень загалом буде в Україні строкатим - переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна чи свіжа погода, кому як, а ось у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12...+18 градусів! Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром. Як зазвичай", - зазначила синоптик.