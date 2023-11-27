Поки немає підстав говорити про відведення нашого гарнізону з Авдіївки, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація під Авдіївкою залишається складною. Попри погіршення погоди, ворог продовжує атакуючі дії. А коли ми говоримо про так звану промку (промислова зона – ред.), це у напрямку від Ясинуватої на південному сході від Авдіївки, де є ґрунтові дороги, то лінія оборони там вважалася достатньо потужною. Але впродовж тривалого часу противник проводив атаки на цій ділянці, і дійсно є його просування у зону промки. Особливість цієї ділянки, про це було відомо і раніше, що там є вищий за Авдіївку рельєф, і вихід на ці висоти дозволяє ворогу мати вогневий контроль на більші відстані. І можна там очікувати міських боїв через певний час", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, крім промки, противник намагається розширювати свою присутність на півночі, рухаючись у бік Степового та у напрямку вздовж залізниці. Зберігаються ворожі атаки з декількох напрямків, погода несуттєво вплинула на інтенсивність дій російського війська. Загарбник через погодні умови зменшив використання авіації, але застосовує FPV-дрони, зокрема по трасі до Орлівки, через яку йде головне забезпечення наших підрозділів.

"Загалом ситуація залишається складною. І значною мірою там питання, відведення чи невідведення нашого гарнізону, залежатиме від співвідношення сил та засобів. Але ми розуміємо, що ворог не рахується з втратами й далі продовжує атакуючі дії майже по всьому периметру навколо Авдіївки. Питання відводу гарнізону буде залежати від реальних загроз для українських оборонців з огляду насамперед на забезпечення. Але я поки що не маю підстави чи якихось висновків говорити, що це має відбутися найближчим часом. Поки що всі дії наших частин по периметру Авдіївки утримують цей населений пункт. Втрати противника є колосальними. Динаміка зберігається гаряча", - резюмував Сергій Згурець.