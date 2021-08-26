"Поки що без заморозків": синоптик Наталка Діденко попередила про дощі й прохолодні ночі

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Йдемо поважно до осені", - повідомила вона.

Нічна температура, наприклад, у Карпатах, вже опускається до +5°C…+6°C.

А завершення тижня вночі майже повсюди на Заході України похолодить колючими чотирма-вісьмома градусами тепла.

"Проте поки що не лякаємося, бо денна температура повітря ще порадує", - зауважила синоптик.

Завтра, у п'ятницю, очікується в більшості областей України +20°C…+26°C, на Сході до +29°C.

У західних областях буде нижче, +18°C…+23°C.

Дощі 27 серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях.

У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ.

На Півночі, Півдні - без опадів.

У Києві п'ятниця буде сухою, з денною температурою повітря +22°C…+23°C.

У неділю-понеділок у столиці стрибне до +27°C…+29°C, потім знову градуси сповзуть нижче.

Загалом, погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами.

"Але хоча б поки що без заморозків", - наголосила пані Діденко.





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