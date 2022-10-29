Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Рівень коливань курсу долара до гривні нині є незначним і поки що вписується у той коридор, який сьогодні існує. Також, за останній час змінилася позиція НБУ, яка дає банкам купляти готівкову валюту. Таким чином на сьогоднішній момент ринок повністю насичений готівкою. Відповідно, немає підстав, які б змушували зростати курс долара", - пояснив економіст.



Олег Пендзин додав, що ми маємо невеликі надходження від продажу зернових, тому НБУ зменшив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Тобто, якщо на минулому тижні НБУ мав продавати валюту на рівні $500-600 млн на тиждень, то зараз ця сума десь $150-200 млн, тобто він продає менше, тому що попит задовольняється.



"Всі ці речі зумовили ту ситуацію, яка є. Але, на мій погляд, це тимчасове явище. Готівковий ринок не контролюється зовсім, а безготівковий сьогодні чітко зафіксований на рівні 36,6. Окрім цього, ми почули заяви від НБУ про те, що цілком можливо на наступний рік середньорічний курс буде менше, ніж той, який закладений у бюджет. Тобто не буде 42 гривні за долар, а можливо буде менше. Це дає надію на те, що жодних серйозних змін, пов'язаних з офіційним курсом на сьогоднішній момент не очікується", - підсумував Пендзин.

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