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"Поки в "жовтій" зоні": у КМДА спростували посилення карантину в столиці

5 жовтня, 2021 вiвторок
18:47
Коронавірус КМДА

Київ готується до можливого посилення обмежень у разі запровадження "помаранчевої" або "червоної" зони карантину

Про це заявив перший заступник директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Олег Куявський.

Йдеться про підготовку структурних підрозділів адміністрацій, організацій, підприємств та установ до організації прийому громадян за умови перевірки COVID-сертифікатів або негативного результату тесту.

"Поки у Києві встановлений "жовтий" рівень епіднебезпеки, наявність COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів не є обов’язковою умовою для відвідування закладів або установ", - заявили у КМДА.

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"Ми вже готуємось до можливого посилення  обмежень і напрацьовуємо механізми дій на випадок, якщо будемо змушені вимагати від структурних підрозділів міської влади, у тому числі ЦНАПів, і від інших установ допускати відвідувачів лише за наявності COVID-сертифікатів або негативних тестів", - заявив Куявський.

Він пояснив, що Протокол № 15 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не встановлює додаткових обмежень, а наголошує на необхідності виконання вимог чинної постанови Кабміну.

 

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КМДА
карантин
Київ
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