Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр

Про це Маляр написала у facebook.

За її словами, союзники відкрили "другий фронт" проти РФ, а у нову фазу війни ми входимо на тлі зміни глобального ставлення до відсічі Росії.

"Попри шалений тиск та ракетні обстріли, Росія заганяє себе в ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів. Разом з тим ми повинні розуміти, поки західна зброя надійде у такій кількості, щоб врівноважити потенціал і забезпечити перевагу, пройде час. Саме тому нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що за 76 днів в оборонній сфері сталися тектонічні зміни і вже є відчутні результати.

"На фронті, крім джавелінів та стінгерів вже застосовуються американські гаубиці калібру 155-мм, триває процес надходження західної бронетехніки та іншої зброї. Три місяці тому це вважалося неможливим. Ми постійно працюємо над збільшенням і пришвидшенням темпів отримання військової допомоги, адже від цього залежить життя наших воїнів", - запевнила Маляр.

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