Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни дійсно мають великі запаси снарядів, які накопичували 30 років. Дуже багато зброї у противника залишилося і з радянських часів. Росіяни везуть зброю потягами, які потім доставляють на передову по позиціях", - зауважив Сазонов.

За його словами, росіяни прямо з коліс вантажать устаткування.

"Поки ми не переріжемо залізницю з Іловайськом та Дебальцевим, які є основними залізничними вузлами противника, він гнатиме боєкомплекти з території Росії", - зауважив", - наголосив Сазонов.

Ворог безуспішно вів наступ у напрямках Миколаївка – Виїмка, Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема, Гольмівський – Зайцеве, Лозове – Первомайське. Також війська РФ планують відновити наступ на окремих ділянках фронту

На Донеччині 17 серпня росіяни обстріляли 40 будинків, підприємство, школу, колонію, убили трьох цивільних, поранили шістьох

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