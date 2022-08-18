Поки ЗСУ не переріжуть залізничне сполучення з Іловайськом та Дебальцевим, ворог постачатиме боєкомплекти з території РФ, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що ворог постачає у Дебальцеве з Таганрога й Ростова щодня залізничний потяг з боєкомплектами
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни дійсно мають великі запаси снарядів, які накопичували 30 років. Дуже багато зброї у противника залишилося і з радянських часів. Росіяни везуть зброю потягами, які потім доставляють на передову по позиціях", - зауважив Сазонов.
За його словами, росіяни прямо з коліс вантажать устаткування.
"Поки ми не переріжемо залізницю з Іловайськом та Дебальцевим, які є основними залізничними вузлами противника, він гнатиме боєкомплекти з території Росії", - зауважив", - наголосив Сазонов.
- Ворог безуспішно вів наступ у напрямках Миколаївка – Виїмка, Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема, Гольмівський – Зайцеве, Лозове – Первомайське. Також війська РФ планують відновити наступ на окремих ділянках фронту
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