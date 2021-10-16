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"Покликані морем". Сеїтаблаєв зніме пригодницький фільм про вірних Україні курсантів з Севастополя

16 жовтня, 2021 субота
08:35
Культура

Командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа підписав меморандум про співпрацю і підтримку українського блокбастера "Покликані морем", який буде знімати відомий український режисер Ахтем Сеїтаблаєв разом з продюсером Михайлом Ухманом

Історія фільму - про тих курсантів Севастопольської військово-морської академії імені Нахімова, які 2014 року не зрадили присягу на вірність країні і разом зі своїми викладачами вийшли на материк, отримали освіту і зараз зі зброєю в руках захищають Батьківщину, передає Еспресо.TV.

У сценарії використані реальні історії людей, які з різних куточків України приїхали навчатися до "Нахімки" й відмовилися коритися окупантам. Про те, як їх змінив Майдан і агресія російсько-окупаційних військ в Криму.

"Культура і є політика", - заявив на зустрічі з курсантами Військово-морського інституту Одеської морської академії режисер Ахтем Сеїтаблаєв.

"Кожна людина - це результат того, які фільми ви дивитеся, які книжки читаєте, які казки в дитинстві слухали від мами чи бабусі, який приклад вам показали батьки. Тому так важливо займатися своєю культурою і розповідати про долі наших людей, що я і роблю, починаючи з фільму "Хайтарма". Цей фільм про наших хлопчаків, хто показав своїми діями, що Україна сильна своїми людьми. Коли пара десятків пацанів 20 березня 2014 року вийшли на плац академії в Севастополі і заспівали наш гімн - весь світ зрозумів, що ми не здамося, тому що у нас є такі люди", - наводить слова режисера одеська інтернетгазета Думська.net.

На рахунку Сеїтаблаєва, нагадаємо, режисура фільмів "Хайтарма", "Киборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут", "Доброволець".

Михайло Ухман встиг зробити фільми "Шлях поколінь" про українських захисників від УПА до наших днів, і документальний "Трохи нижчих неба" - про кіборгів Донецького аеропорту.

"У нашій країні не вистачає простого пригодницького кіно, на якому можна виховувати молоде покоління. Кіно, яке буде збирати кінозали, яке змусить говорити про себе в школі, університеті ... Кіно, яке буде виховувати громадян України і не буде лякати своєю драмою, насиченням жорстокості, сумних епізодів. Нам потрібно народне кіно, яке будуть любити в містах та селах, плакати і сміятися", - каже про новий фільм Ухман.

Зйомки повинні початися навесні наступного року. ФІльм значною мірою створюватимуть в Одесі.


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Кіно
Одеса
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Ахтем Сеїтаблаєв
новий фільм
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