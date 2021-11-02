Покращення кредитування і знижки на оренду: Кабмін розглядає нові можливості підтримки бізнесу в "червоних" зонах
Кабінет міністрів розглядає кілька напрямків підтримки бізнесу під час посилення карантину, серед яких покращення доступу до кредитування і знижки на оренду приміщень
Про це пише Інтерфакс-Україна.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд розглядає кілька напрямів підтримки, які не пов'язані з прямою виплатою коштів. Мова, зокрема, йде про доступ до кредитування.
Крім того, додав Шмигаль, клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень.
Однак, зауважив прем'єр, впровадження таких послаблень для бізнесу є відповідальністю місцевої влади.
"Це відповідальність місцевої влади... Ми можемо це рекомендувати. Це одне з головних прохань бізнесу: полегшити тягар за оренду комунального і державного майна", - цитує видання слова Шмигаля.
Водночас, прем'єр нагадав, що наразі головною метою уряду є вакцинація якомога більшої кількості населення, тому локдаун, як у минулі хвилі пандемії, не впроваджується. Так, якщо колектив підприємства вакцинований, воно може продовжувати роботу без обмежень.
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