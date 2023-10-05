Політична кар'єра Арестовича має потужне прикриття, - нардепка Совсун

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Так вже сталося, що за тиждень я відправила два звернення до різних органів з приводу Арестовича. Перше – це звернення у поліцію та Генеральну прокуратуру через цитати з семінарів, які проводить Арестович. А ті цитати за всією очевидністю підпадають під статтю Кримінального кодексу щодо поширення насильства. Це ті самі легендарні цитати, коли він казав, що хоче душити жінок. Для мене це вже було червоною лінією, крім того, конкретно ті речі підпадали під статтю Кримінального кодексу. Тому я власне і звернулася до правоохоронних органів", - пояснила народна обраниця.

Інна Совсун зазначила, що чесно хотіла, аби її взаємодія з Арестовичем чи з цим явищем у вигляді Арестовича завершилася. Але буквально кілька днів після того першого звернення з'явилася інформація про його виступ у Таллінні, звичайно, всі звернули у вагу на те, що він там сказав.

"Теоретично можна сказати, що це приватна особа, яка виїхала і робить все, що хоче. Але мене, як депутатку, зацікавило питання щодо діяльності державних органів, які дозволили цей виїзд. Тобто у мене питання не стільки по самому Арестовичу, а по тому, що йому дали можливість виїхати. І це в країні, нагадую, де чоловіки виїздити не можуть. Я знаю історії багатьох військових, яким навіть законом надано право на відпустку з можливістю виїзду за кордон до родини, однак їм не погоджують такі відрядження. Тобто виходить, що для Української держави, прикордонної служби Арестович є важливішим, ніж військові, які не можуть виїхати й провідати свою сім'ю", - сказала пані Інна.

Народна депутатка України зауважила: "Ці чутливі рішення про виїзд, тем паче такої людини, не могли прийматися без рішення нагорі. І це є черговим свідченням того, що політична кар'єра Арестовича має потужне політичне прикриття. І хай мені хто що каже, але тут без втручання Офісу президента, найвищих керівників держави таке рішення не могло бути прийняте. Тому я хочу отримати документи, на підставі яких виїхав Арестович, аби подивитися що ж там такого було написано і чим він такий цінний, що держава вирішила дозволити йому виїздити".

Совсун додала, що народні депутати позбавлені права виїздити. Сама пані Інна за вересень не змогла поїхати у два відрядження, на які її запорошували міжнародні партнери, тому що їй не погодили ці відрядження.

"Я розумію, що Арестович ловить хайп (бурхливе обговорення, галас довкола чогось - ред.) і на цьому дує свою кар'єру. Але треба і розуміти, що це не жарти й цю кар'єру хтось дуже серйозно підтримує, інакше ці всі можливості з виїздом у нього не траплялися б. Те, що хтось цю кар'єру підтримує – значить, що хтось готує його, аби бути таким збирачем проросійського консервативного електорату", - резюмувала нардепка.

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