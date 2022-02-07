Політичне стримування, санкції, оборонне посилення: Маркарова розповіла про спільну протидію України і Заходу агресії РФ
Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова розповіла, що Україна та західні партнери проводять роботу на трьох рівнях для стримування та протидії агресії Російської Федерації
Про це вона сказала під час дискусії "Протистояння російській агресії: голоси українських жінок", передає Укрінформ.
За словами Маркарової перший рівень - це політичне стримування. Над цим успішно працює команда українських дипломатів.
Ще один рівень - це санкції проти Росії.
"Санкції мають бути введені зараз, оскільки Путін уже напав на Україну й незаконно утримує частину територій", - наголосила Маркарова.
Також посол назвала третій рівень стримування агресії РФ, а саме - посилення оборонного потенціалу України. Зокрема, Маркарова згадала про пакет військової допомоги, який президент США Джо Байден схвалив у грудні 2021 року.
"Це було дуже своєчасно і дуже, дуже високо оцінено в Україні", - сказала Маркарова про допомогу США.
Окремо дипломатка зазначила, що Україні потрібна також економічна допомога, оскільки Росія чинить не лише військових тиск, а і впливає на бізнес, інвесторів та міжнародних економічних партнерів. Водночас, за її словами, 95% території України відкрито для бізнесу попри те, що війна в країні триває вже вісім років.
"Чим більше західного бізнесу у нас буде, тим менша ймовірність того, що хтось нападе на Україну", - зауважила Маркарова.
- Нагадаємо, раніше Оксана Маркарова заявила, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну тому, що вона обрала демократію.
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