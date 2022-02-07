Політичне стримування, санкції, оборонне посилення: Маркарова розповіла про спільну протидію України і Заходу агресії РФ

Про це вона сказала під час дискусії "Протистояння російській агресії: голоси українських жінок", передає Укрінформ.

За словами Маркарової перший рівень - це політичне стримування. Над цим успішно працює команда українських дипломатів.

Ще один рівень - це санкції проти Росії.

"Санкції мають бути введені зараз, оскільки Путін уже напав на Україну й незаконно утримує частину територій", - наголосила Маркарова.

Також посол назвала третій рівень стримування агресії РФ, а саме - посилення оборонного потенціалу України. Зокрема, Маркарова згадала про пакет військової допомоги, який президент США Джо Байден схвалив у грудні 2021 року.

"Це було дуже своєчасно і дуже, дуже високо оцінено в Україні", - сказала Маркарова про допомогу США.

Окремо дипломатка зазначила, що Україні потрібна також економічна допомога, оскільки Росія чинить не лише військових тиск, а і впливає на бізнес, інвесторів та міжнародних економічних партнерів. Водночас, за її словами, 95% території України відкрито для бізнесу попри те, що війна в країні триває вже вісім років.

"Чим більше західного бізнесу у нас буде, тим менша ймовірність того, що хтось нападе на Україну", - зауважила Маркарова.

