Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Я хотів би, щоб Росія визнавала, що її відносини з Європою повинні ґрунтуватися на згоді та певному консенсусі, і я вірю, що ця війна, якщо вона закінчиться належним чином, може зробити це досяжним", — сказав Кіссінджер.

На запитання, чи зможе Путін вижити при владі, якщо війна закінчиться на цих умовах, колишній держсекретар США відповів: "Це малоймовірно".

За його словами, важливо, щоб Україна вийшла з війни як сильна демократична держава, але розпаду Росії краще уникнути, аби не було спалаху нової напруженості.

Кіссінджер описав Путіна як "фігуру типу Достоєвського, охоплену амбівалентністю та нездійсненними прагненнями". На його думку, президент РФ "надмірно" використав свою владу по відношенню до України.