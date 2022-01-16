Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Політичні репресії проти Порошенка грають на користь країни-агресора, - Міжнародний демократичний союз

Політичні репресії проти Порошенка грають на користь країни-агресора, - Міжнародний демократичний союз

16 січня, 2022 неділя
13:00
Світ

Міжнародний демократичний союз вважає дії Зеленського та української влади, спрямовані на переслідування лідера опозиційної партії, п’ятого президента Петра Порошенка, неприйнятними і небезпечними для України

Про це йдеться в заяві організації, передає Еспресо.TV.

"Розміщення російських збройних сил на кордоні, кібернапади на український уряд та політичні провокації російського керівництва створили неприйнятний рівень загрози геополітичній стабільності", - зазначають в IDU.

"Водночас, демократичний статус України знаходиться під загрозою з внутрішніх причин. Нинішні дії уряду Зеленського проти парламентської опозиціі є неприйнятними. Зокрема, хлипке звинувачення Офісу Генерального прокурора проти колишнього президента Петра Порошенка, лідера опозиції у Раді, глибоко розділяє. Такі дії є схожими на реванш - вибіркове та політично вмотивоване переслідування ключового політичного опонента", - наголошують в Міжнародному демократичному союзі.

Читайте також"Закликаємо Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час". Заява української інтелігенції

"У часи величезної загрози Президент повинен звернутися до політичної опозиції, щоб об’єднати національну рішучість проти зовнішньої агресії. Використання зовнішньої загрози для зведення внутрішніх політичних рахунків тільки грає на руку агресору. Тому IDU закликає владу України об’єднати всі українські політичні сили проти агресії путінського режиму та зняти безпідставні обвинувачення проти Порошенка", - йдеться у заяві.

Довідка

Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. 

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія).

"Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року. 29 липня 2020 року відбулося засідання членів IDU в онлайн форматі з метою розгляду заявок на членство партій-кандидатів. У засіданні під головуванням Стівена Гарпера взяли участь понад 70 учасників з усього світу. Члени IDU одноголосно проголосували за членство партії "Європейська солідарність" у Міжнародному демократичному союзі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

опозиція
Петро Порошенко
політичні репресії
Європейська солідарність
російське вторгнення
Читайте також:
россия хакер
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
14 січня, 2022 п'ятниця
Як Росія хакнула Зе-владу. І до чого тут вибори через “Дію”
Олександр Лукашенко
15 січня, 2022 субота
Лукашенко каже, що це він розробляв операцію з придушення повстання у Казахстані. Разом з Путіним
Николай Княжицкий
15 січня, 2022 субота
Микола Княжицький пояснив, чому переговори Зеленський - Байден - Путін є нереальними
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.86
    Купівля 27.86
    Продаж 28.15
  • EUR
    Купівля 31.78
    Продаж 32.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
16 січня
15:05
Новак Джокович
Тенісиста-антивакцинатора Джоковича депортували з Австралії
14:41
Аблязов пояснив, чому повстання у Казахстані не мало лідерів
14:20
Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ
14:00
Україна вшановує воїнів-кіборгів, які 242 дні тримали оборону Донецького аеропорту
13:48
Після повернення з Казахстану "миротворці" потролили Лукашенка. Фотофакт
13:37
Відсьогодні в Україні всі друковані видання мають виходити державною мовою
13:31
На Львівщині встановили рекорд з наймасовішого виконання колядки на сопілках
13:16
Святкове містечко біля Святої Софії працює останній день
12:44
В Афганістані таліби-узбеки виступили проти талібів-пуштунів
12:15
На 19 січня опозиція Казахстану скликає нову всенародну акцію
12:00
Фільми про "шестидесятників" Дзюбу, Світличну та Коцюбинську доступні для вільного перегляду
11:45
За ніч у загарбаному Донецьку вигоріли 7 квартир багатоповерхівки
11:27
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Путін у стані стресу, треба готуватися до будь-якого безумства", – Піонтковський
11:23
"Закликаємо Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час". Заява української інтелігенції
11:00
Таджикистан підняв зарплати військовим
10:24
Окупанти лише за одну добу розмістили на лінії фронту 257 одиниць техніки
10:00
Сварка між двірниками в Одесі призвела до вбивства, - ЗМІ
09:48
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Захід не розглядатиме кремлівських забаганок", – політик Роман Безсмертний
09:32
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай наказав Путіну забиратися з Казахстану, - Піонтковський
09:10
В передмісті Дніпра згорів ресторан
08:50
Пандемія COVID-19 в Україні: 88 смертей, 2 тис. ушпиталень, 6 тис. заражень
08:19
Ексклюзив
Викрадач авто
У Києві викрадача Mercedes C200 зупинив кур'єрський Smart. Зловмисник розігнався до 200 км/год
08:00
Елізабет Трасс
Британське МЗС: російська дезінформація готує ґрунт для вторгнення в Україну
07:25
Ексклюзив
Біля Червоного корпусу Університету ім. Шевченка жорстко зіткнулися дві Audi. Одна з них загорілася
2022, субота
15 січня
22:47
хакер
РНБО знайшла у кібератаці на урядові сайти білоруський слід
22:22
Володимир Зеленський та Андрій Шевченко (праворуч)
Зеленський зненацька відреагував на відставку Шевченка з "Дженоа"
22:00
У Києві позашляховик "відфутболив" авто в підземний перехід та протаранив опору
21:44
Ніно Черруті
Помер італійський модельєр Ніно Черруті
21:27
Андрій Шевченко
Шевченко після відставки з "Дженоа" розпочав переговори з новою командою, - ЗМІ
21:11
Іскандер-М
Росія почала перекидати у бік України "Іскандери"
20:55
Матч ЧЄ з гандболу Україна - Франція
Україна програла Франції на ЧЄ з гандболу
20:37
Цунамі, Тонга
Через виверження підводного вулкану узбережжя Тонги та Японії накрило цунамі
20:21
Ярослав Кендзьор
Українські дисиденти виступили на захист Порошенка
19:50
Андрій Шевченко
Український ексфутболіст "Ювентуса" назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"
19:33
НАТО
Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство в НАТО, у разі вторгнення РФ до України, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
19:15
Кулеба
Кулеба розповів про підсумки зустрічі глав МЗС країн ЄС, присвяченої безпеці України
18:56
Віталій Миколенко (праворуч)
Миколенко зіграв перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії
18:35
Ексклюзив
Акежан Кажагельдін
"У Казахстані спостерігаємо "водорозділ" у владі", – політик Акежан Кажагельдін
18:27
протести в Казахстані
Влада Казахстану назвала кількість загиблих під час протестів
18:01
ООС ЗСУ
15 січня на фронті спостерігається "тиша"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV