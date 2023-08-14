Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Політика тиску щодо примусової паспортизації абсолютно централізована. У Генічеську є застереження, що той, хто не отримає російський паспорт відповідно не зможе отримати документи про освіту. Окупанти йдуть далі - у Генічеському та Скадовському районі відмовляють в інсуліні тим, хто не отримав паспорт РФ. Оголосили про те, що отримати медичну допомогу без російського паспорта буде неможливо", - сказав він.

Хлань додав, що також окупанти за допомогою колаборантів озвучують те, що фермерські господарства мають звітувати за розрахунок по землі.

"Ті, в кого немає російського паспорта, окупанти будуть слідкувати, щоб таким людям не виплачували за землю. Зараз вони тиснуть не лише на фермерів щодо примусової перереєстрації, а й на землевласників. Вони кажуть, що платити їм гроші без паспорта РФ ніхто не буде. Навіть більше - лякають, що якщо вони не отримають паспорт і не переоформлять ділянку, то і земельну ділянку і все майно буде конфісковано, а людина до Нового року буде депортована з окупованої Херсонщини", - підсумував депутат.