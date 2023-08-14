"Політика тиску централізована": у Херсонській облраді розповіли про нові варіанти примусу окупантів щодо паспортів РФ
Росіяни на окупованій Херсонщині запроваджують нові обмеження для людей, які відмовляються отримувати паспорт РФ - погрожують не надавати медичну допомогу, забрати майно та депортувати
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Політика тиску щодо примусової паспортизації абсолютно централізована. У Генічеську є застереження, що той, хто не отримає російський паспорт відповідно не зможе отримати документи про освіту. Окупанти йдуть далі - у Генічеському та Скадовському районі відмовляють в інсуліні тим, хто не отримав паспорт РФ. Оголосили про те, що отримати медичну допомогу без російського паспорта буде неможливо", - сказав він.
Хлань додав, що також окупанти за допомогою колаборантів озвучують те, що фермерські господарства мають звітувати за розрахунок по землі.
"Ті, в кого немає російського паспорта, окупанти будуть слідкувати, щоб таким людям не виплачували за землю. Зараз вони тиснуть не лише на фермерів щодо примусової перереєстрації, а й на землевласників. Вони кажуть, що платити їм гроші без паспорта РФ ніхто не буде. Навіть більше - лякають, що якщо вони не отримають паспорт і не переоформлять ділянку, то і земельну ділянку і все майно буде конфісковано, а людина до Нового року буде депортована з окупованої Херсонщини", - підсумував депутат.
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов 24 липня повідомив, що людям, які не отримали російський паспорт, пересуватися містом Енергодар дуже небезпечно. Не говорячи про поїздки за місто або на інші окуповані території.
- Згодом стало відомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України погрожують учням шкіл від 14 років не видати атестати, якщо ті не отримають паспорт РФ
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