Політика - це розвиток суспільства та підтримка людей, - Княжицький
Народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький впевнений, що головним завданням політики є розвиток суспільства та підтримка людей
Таку думку він висловив в етері спецпроєкту “Незалежні 30 років” на Еспресо.TV.
“Займаючись політикою я борюсь не лише за мандат у Верховній Раді. Політика - це розвиток суспільства та підтримка людей. І розвиток суспільства проявляється абсолютно в різних сферах. Коли ми, наприклад, розповідаємо про Гуцульщину, яка була центром української, польської та центрально європейської інтелігенції, то це не просто цікаво, це є елементом будівництва держави. Оскільки ми ніколи не побудуємо державу, допоки не відновимо пам’ять про когось, або про щось.” - розповів Княжицький.
Княжицький зауважив, що обожнює не тільки Гуцульщину, а й багато інших регіонів, зокрема Полтавщину та Миколаївщину. Він зауважив, що завжди намагається допомогти в розвитку того регіону, де люди самі намагаються розвивати свою історичну та культурну спадщину.
“Я безмежно люблю Україну і завжди намагаюсь допомогти людям в розвитку їхнього регіону. Бо, коли ти займаєшся політикою, ти не можеш бути відірваним від людей. Я обраний народним депутатом від Львова і хочу багато чого зробити для львів'ян. Але я народний депутат і повинен допомогти кожному куточку України. Саме тому я маю велику відповідальність перед своїми виборцями.” - додав Княжицький
Княжицький впевнений, що кожен український політик повинен розвивати якісь напрямки української минувшини. За його словами, політики повинні жити та працювати разом з людьми.
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