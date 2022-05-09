Політики забувають, якою ціною стоїть "Азовсталь", крайня евакуація вартувала життя трьох українських воїнів, — екскомандир полку "Азов"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Воїни "Азовсталі" готові стояти до кінця, проте в цих умовах їм не настільки важко те, що треба боротись в таких умовах. Їх більше турбує те, що навколо “Азовсталі”, тих трагічних подій є політичні процеси, в яких забувають, хто насправді рятує людей, хто насправді ризикує своїм життям. Коли забувають сказати, що ціна крайньої евакуації – це три життя українських воїнів", – наголосив Жорін.



Воїн додав, що не дивлячись на перемовини чи обіцянки зупинити бої, штурм "Азовсталі" триває.

"Сьогодні знову розпочався штурм, знову б’є авіація, артилерія, знову є спроби штурмувати українські позиції, що ще раз підтверджує: з росіянами потрібно розмовляти виключно з позиції сили. Виключно таку "мову" вони розуміють – у всіх інших випадках окупанти брешуть", – сказав він.

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