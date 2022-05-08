Ми заблокували близько 7 бригад противника - 15 тисяч ворогів. Майже всі сили РФ виїхали, - офіцер штабу захисників Азовсталі

Офіцер штабу захисників Азовсталі поділився інформацією в неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами з України та з-за кордону, яка транслювалася в етері Еспресо.

"Ситуація критична по всій Україні. Я не намагаюся перенести фокус на нас. Але ми заблокували дуже сильні сили противника: близько 7 бригад - 15 тисяч ворогів. І зараз майже всі бригади Росії до кінця квітня виїхали. Найбільше нас непокоїть і турбує наша національна безпека. Багато людей вважають нас героями. Ніхто не сподівався, що ми так довго протримаємося. Але попри все ми тримаємося й продовжуємо нашу боротьбу. Ми будемо далі битися", - зазначив Самойленко.

Український воїн додав, що попри помилки, головним завданням є захист України та подякував за підтримку світової спільноти.

"Ми робимо все на користь країни та народу - це наша головна ціль, основний пріоритет. Ми самі по собі вже 2,5 місяці. Ніхто не був готовий до повномасштабної війни належним чином. Ми знаємо, що були помилки під час підготовки, але не хочемо про це говорити. Ми дуже дякуємо за інформаційну підтримку, це нам дуже допомагає. Люди в усьому світі знають, хто ми, бачать правду", - зауважив Ілля Самойленко.

Під час брифінгу азовці також розповіли, що

українська бюрократія стояла на заваді ефективної підготовки військового сектору країни й, зокрема, такого міста як Маріуполь, до успішного захисту на випадок повномасштабного російського збройного вторгнення, з яким ми тепер маємо справу;

полон для "Азову" є неприйнятним, бо це занадто великий подарунок ворогу;

захисники Маріуполя мають зв’язок із командуванням і отримали наказ від нього про тримання оборони;

на командира "Азову" виходили політики й звинувачували, що вони їм заважають евакуйовувати цивільних;

полк не може підтвердити евакуацію всіх цивільних з Азовсталі, адже немає спецтехніки для розбору завалів.

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