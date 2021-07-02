"Політклуб Віталія Портникова" 2 липня. Боротьба з олігархами чи з малим бізнесом?

Боротьба з олігархами чи з малим бізнесом? Для кого змінюються правила гри? Закон про корінні народи України: крок до деокупації Криму.



Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, ухвалення Верховною Радою у першому читанні так званого "антиолігархічного" законопроєкту, - №5599. А також проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу - №5600. У другій частину програми учасники обговорять важливість ухвалення Закону про корінні народи України.



До розмови долучаться політики:

Людмила Буймістер, народна депутатка, фракція "Слуга народу";

Олег Синютка, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";

Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція "Голос"

Лариса Білозір, народна депутатка, позафракційна, депутатська група "ДОВІРА"

Максим Нефьодов, колишній голова державної митної служби, У 2015 - 2019 - перший заступник міністра економіки

Олег Петриченко, економічний оглядач, підприємець, представник просвітницької ініціативи "Останній капіталіст"

Таміла Ташева, правозахисниця, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим з 25 жовтня 2019 року;

Віталій Капранов, громадський діяч, публіцист, видавець.