“ПолітКлуб Віталія Портникова” 22 жовтня. Ковід в Україні забирає більше 500 життів щодня: як зарадити ситуації? Чи домовилися США і ЄС з Росією щодо України?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, різке зростання госпіталізацій та смертей від ковіду і шляхи вирішення такої ситуації. А також Візит Міністра оборони США Ллойда Остіна ІІІ-го до України і перспективи поглиблення співпраці між нашими союзниками та партнерами.
До розмови долучаться політики та експерти:
-
Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція “Слуга народу”
-
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”
-
Соломія Бобровська, народна депутатка, об’єднання “Справедливість”
-
Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”
-
Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров’я України (серпень 2019 - березень 2020)
-
Євген Істребін, системний аналітик
У другій частині програми доєднаються:
-
Юлія Осмоловська, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи
-
Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, керівник благодійної організації “Фонд „Мир і Ко”
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе