“ПолітКлуб Віталія Портникова” 22 жовтня. Ковід в Україні забирає більше 500 життів щодня: як зарадити ситуації? Чи домовилися США і ЄС з Росією щодо України?

Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, різке зростання госпіталізацій та смертей від ковіду і шляхи вирішення такої ситуації. А також Візит Міністра оборони США Ллойда Остіна ІІІ-го до України і перспективи поглиблення співпраці між нашими союзниками та партнерами.

До розмови долучаться політики та експерти:

Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція “Слуга народу”

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція “Європейська солідарність”

Соломія Бобровська, народна депутатка, об’єднання “Справедливість”

Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція “Батьківщина”

Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров’я України (серпень 2019 - березень 2020)

Євген Істребін, системний аналітик

У другій частині програми доєднаються:

Юлія Осмоловська, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер, керівник благодійної організації “Фонд „Мир і Ко”