"ПолітКлуб Віталія Портникова" 9 липня: Вільнюська конференція з питань реформ в Україні: яких змін від нас очікують?
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова" на телеканалі Еспресо
Ефір розпочнеться сьогодні о 19:20.
Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, про що йшлося на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувалася у Вільнюсі 7-8 липня. П’ять ключових кроків для збереження прогресу реформ в Україні, озвучених Держсекретарем США, Ентоні Блінкеном. та заяву президента України, Володимира Зеленського, про те, що кількість реформ в Україні є найбільшою в світі.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу";
- Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність" ;
- Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос";
- Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина";
- Юлія Осмоловська, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи;
- Олена Сотник, юристка, народна депутатка VIII скликання.
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:20 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у Фейсбуці.
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