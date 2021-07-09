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Головна Суспільство "ПолітКлуб Віталія Портникова" 9 липня: Вільнюська конференція з питань реформ в Україні: яких змін від нас очікують?

"ПолітКлуб Віталія Портникова" 9 липня: Вільнюська конференція з питань реформ в Україні: яких змін від нас очікують?

9 липня, 2021 п'ятниця
16:22

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова" на телеканалі Еспресо

Ефір розпочнеться сьогодні о 19:20. 

Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, про що йшлося на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувалася у Вільнюсі 7-8 липня. П’ять ключових кроків для збереження прогресу реформ в Україні, озвучених Держсекретарем США, Ентоні Блінкеном. та заяву президента України, Володимира Зеленського, про те, що кількість реформ в Україні є найбільшою в світі. 

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу";
  • Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність" ;
  • Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос";
  • Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина";
  • Юлія Осмоловська, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи;
  • Олена Сотник, юристка, народна депутатка VIII скликання.
у другій частині програми до розмови доєднається Андрій Тетерук, ветеран АТО, народний депутат VIII скликання.

Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:20 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у  Фейсбуці.
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