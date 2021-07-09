"ПолітКлуб Віталія Портникова" 9 липня: Вільнюська конференція з питань реформ в Україні: яких змін від нас очікують?

Ефір розпочнеться сьогодні о 19:20.



Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, про що йшлося на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувалася у Вільнюсі 7-8 липня. П’ять ключових кроків для збереження прогресу реформ в Україні, озвучених Держсекретарем США, Ентоні Блінкеном. та заяву президента України, Володимира Зеленського, про те, що кількість реформ в Україні є найбільшою в світі.



До розмови долучаться політики та експерти:

Денис Маслов, народний депутат, фракція "Слуга народу";

Володимир Ар’єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність" ;

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос";

Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина";

Юлія Осмоловська, виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи;

Олена Сотник, юристка, народна депутатка VIII скликання.

у другій частині програми до розмови доєднається Андрій Тетерук, ветеран АТО, народний депутат VIII скликання.Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:20 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у Фейсбуці.