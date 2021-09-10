"Політклуб Віталія Портникова": Росія посилює вплив у Білорусі, Зеленський допустив ймовірність повномасштабної війни

Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, заяву Володимира Зеленського про реальну загрозу повномасштабної війни з Росією. Про що він розповів на форумі YES - ведучому програми ВВС HARDtalk Стівену Сакуру. Згадають заяву представника офісу президента України, що матеріал CNN про спецпорацію із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" - справа рук кремля. Та ухвалилення заяви Верховної Ради у зв'язку з новою хвилею репресій проти кримських татар на окупованому Росією півострові.



До розмови долучаться політики та експерти:

Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція "Слуга народу"

Володимир В’ятрович, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"

Ярослав Юрчишин, народний депутат, об’єднання "Справедливість"

Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина"

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ (2007- 2009)

Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер