"Політклуб Віталія Портникова": Росія посилює вплив у Білорусі, Зеленський допустив ймовірність повномасштабної війни
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:45.
Ведучий та гості програми обговорять найголовніші теми тижня, зокрема, заяву Володимира Зеленського про реальну загрозу повномасштабної війни з Росією. Про що він розповів на форумі YES - ведучому програми ВВС HARDtalk Стівену Сакуру. Згадають заяву представника офісу президента України, що матеріал CNN про спецпорацію із затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" - справа рук кремля. Та ухвалилення заяви Верховної Ради у зв'язку з новою хвилею репресій проти кримських татар на окупованому Росією півострові.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Олексій Жмеренецький, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Володимир В’ятрович, народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
- Ярослав Юрчишин, народний депутат, об’єднання "Справедливість"
- Костянтин Бондарєв, народний депутат, фракція "Батьківщина"
- Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ (2007- 2009)
- Мирослав Гай, ветеран АТО, волонтер
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