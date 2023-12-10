Політолог Саакян розповів про останню надію Путіна змінити ситуацію у війні проти України
Політолог Олег Саакян вважає, що Путін очікує на результати виборів у США, адже він переконаний, що це відкриє для нього нове вікно можливостей
Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"
"Я вважаю, що на невдоволення в самій Росії впливають не так їхні вибори, як вибори президента США. Рішення про мобілізацію в Росії будуть приймати відповідно до того, яка динаміка буде виборчого процесу в США. Кремлю потрібно дотягнути до виборів у США. До цього вони будуть розігрувати тему перемирʼя, переговорів, конструктивності тощо. А вже після виборів у США вікно можливостей для Путіна можливо відкриється. Він на це надіється і хоче цим скористатись", - пояснив Саакян.
Політолог вважає, що Кремль може оголосити про мобілізацію в разі посилення міжнародної підтримки України
"Відповідно до результатів виборів в США Кремль буде вирішувати настільки вони можуть витягнути свою економіку, щоб не обвалити рубль ще сильніше. Вони поки тримають рубль на плаву. Далі будуть вже дивитись чи зможуть вони втримати його до виборів у США. Відповідно мобілізацію будуть оголошувати під ці вибори. Ситуацію разюче може змінити міжнародна підтримка України. Якщо вона посилиться, то на оголошення мобілізації Кремль може піти раніше", - пояснив Саакян.
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