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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Політолог Саакян розповів про останню надію Путіна змінити ситуацію у війні проти України
Ексклюзив

Політолог Саакян розповів про останню надію Путіна змінити ситуацію у війні проти України

10 грудня, 2023 неділя
19:05
Війна з Росією путін

Політолог Олег Саакян вважає, що Путін очікує на результати виборів у США, адже він переконаний, що це відкриє для нього нове вікно можливостей

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що на невдоволення в самій Росії впливають не так їхні вибори, як вибори президента США. Рішення про мобілізацію в Росії будуть приймати відповідно до того, яка динаміка буде виборчого процесу в США. Кремлю потрібно дотягнути до виборів у США. До цього вони будуть розігрувати тему перемирʼя, переговорів, конструктивності тощо. А вже після виборів у США вікно можливостей для Путіна можливо відкриється. Він на це надіється і хоче цим скористатись", - пояснив Саакян.

Політолог вважає, що Кремль може оголосити про мобілізацію в разі посилення міжнародної підтримки України

"Відповідно до результатів виборів в США Кремль буде вирішувати настільки вони можуть витягнути свою економіку, щоб не обвалити рубль ще сильніше. Вони поки тримають рубль на плаву. Далі будуть вже дивитись чи зможуть вони втримати його до виборів у США. Відповідно мобілізацію будуть оголошувати під ці вибори. Ситуацію разюче може змінити міжнародна підтримка України. Якщо вона посилиться, то на оголошення мобілізації Кремль може піти раніше", - пояснив Саакян.

  • 5 грудня президент США Джо Байден під час збору коштів на передвиборчу кампанію припустив, що, можливо, він би не балотувався в президенти у 2024 році, якби цього не зробив експрезидент Дональд Трамп.
  • Згідно з опитуванням The Wall Street Journal, експрезидент США Дональд Трамп випереджає нинішнього президента Джо Байдена в політичному рейтингу
Росія
Володимир Путін
російська армія
окупанти
вибори у США
США
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