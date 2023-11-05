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Політолог Умланд пояснив, чому мігранти важливі для Європи

5 листопада, 2023 неділя
20:38
Світ

Німецький політолог Андреас Умланд вважає, що Європі потрібні мігранти через демографічну кризу, тому їх інтеграція буде тільки покращуватись

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Європі є багато мігрантів, які добре інтегруються в суспільство. Вони працюють, навчаються й навіть створюють свої підприємства. Ті проблеми, які створюють зараз мігранти в Європі, складають лише невеликий відсоток. До того ж існує інша проблема. Європі потрібні мігранти через демографічну кризу. Ця криза не така важка, як в Україні на тлі війни, однак вона існує. Тому Європі потрібні мігранти, щоб розв'язувати цю проблему", - пояснив Умланд.

Політолог назвав шляхи вирішення проблеми міграції в Європі.

"В Європі є також багато біженців. За конституцією багатьох країн Європи біженці мають право теж перебувати на території цих країн. Єдине вирішення проблеми мігрантів в Європі - покращувати їх інтеграцію. Оскільки міграція буде в будь-якому випадку", - додав він.

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ЄС
Європа
Європарламент
Палестина
мігранти
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