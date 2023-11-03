"Неприйнятні подвійні стандарти": МЗС Туреччини відреагувало на заборону ЄС демонстрацій на підтримку Гази
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Євросоюз демонструє подвійні стандарти, коли допускає напади на Коран у своїх країнах, але при цьому перешкоджає проведенню демонстрацій на підтримку Гази
Про це інформує CNN Türk.
"Ті, хто допускає напади на нашу священну книгу, Священний Коран, під виглядом свободи слова, перешкоджають тим, хто хоче протестувати проти жорстокого вбивства мирного населення в Палестині. Це неприпустимі подвійні стандарти", - сказав він на закритому засіданні зустрічі на міністерському рівні "Розширення та реформування ЄС" у Німеччині.
Він підкреслив, що це також свідчить про подвійні стандарти, коли в Європі не дозволяють проводити акції підтримки Гази: "Якщо ми не можемо зупинити різанину Ізраїлем мирного населення в Газі, як ми можемо захистити мирних жителів в Україні?".
За його словами, треба підвищити довіру до процесу розширення ЄС.
"Потрібно відновити довіру до політики розширення. Деяким державам-членам слід заборонити використовувати переговорний процес для власної вигоди… Неправильно перетворювати переговори про членство у відкриті процеси, які ніколи не завершуються", - додав Фідан.
У зустрічі 2 листопада взяли участь міністри закордонних справ приблизно 20 країн.
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- 28 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган розкритикував наземний наступ ЦАХАЛу на сектор Гази та заявив, що ХАМАС не є терористичною організацією. У відповідь Ізраїль наказав своїм дипломатам покинути тетиторію Туреччини.
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