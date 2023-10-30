Голова мін'юсту Німеччини попередив про наслідки для іммігрантів за антисемітську поведінку
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман попередив про наслідки для іммігрантів, які демонструють антисемітську поведінку
Про це пише DW із посиланням на інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.
"Ми вживаємо запобіжних заходів проти натуралізації антисемітів", - заявив Бумшан.
За його словами, органи, які займаються питаннями натуралізації, повинні в майбутньому "розслідувати навіть такі дрібні правопорушення, як образа, щоб визначити, чи ці дії не були вчинені з антисемітських мотивів".
Німецький міністр юстиції наголосив, якщо суддя встановить наявність таких мотивів, винний більше не зможе стати громадянином Німеччини.
"Для людей, які не мають німецького паспорта, ми також маємо враховувати наслідки, передбачені законом про перебування у країні", - додав він.
Бушман також зазначив, що на Німеччині лежить історична відповідальність, тож ніколи більше євреї в Німеччині не повинні ставати жертвами терору та переслідувань.
"Проти тих, хто це не поважає, ми повинні діяти з усією суворістю", - заявив очільник мін'юсту ФРН.
Коментуючи пропалестинські демонстрації, що почалися на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході, Бушман зазначив, що у країні, де з'явився Голокост, ніхто не має святкувати масове вбивство євреїв.
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