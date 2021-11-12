Поліцейські почали використовувати мобільні діагностичні станції для техогляду авто
У п’ятницю, 12 листопада, правоохоронці починають використовувати спеціалізовані автомобілі, щоб перевіряти технічний стан машин
Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
“Вони (автівки) слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху”, - йдеться в повідомленні.
За словами Білошицького, завдяки обладнанню діагностичної станції поліцейські зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- заміряти коефіцієнт димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- заміряти допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
Він додав, що такими технічними станціями вже оснащено кожен патрульний відділ поліції у всіх областях України.
Серед транспорту, який перевірятимуть патрульні, зокрема: вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них, автобуси, автомобілі таксі, окремі Спеціалізовані транспортні засоби, автомобілі-перевізники небезпечного вантажу та легкові автомобілі й причепи до них, які використовують для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.
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