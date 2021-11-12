Поліцейські почали використовувати мобільні діагностичні станції для техогляду авто

Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.



“Вони (автівки) слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю, встановленим правилам, нормам та стандартам, що стосуються безпеки дорожнього руху”, - йдеться в повідомленні.







За словами Білошицького, завдяки обладнанню діагностичної станції поліцейські зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

заміряти коефіцієнт димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

заміряти допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

Він додав, що такими технічними станціями вже оснащено кожен патрульний відділ поліції у всіх областях України.Серед транспорту, який перевірятимуть патрульні, зокрема: вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них, автобуси, автомобілі таксі, окремі Спеціалізовані транспортні засоби, автомобілі-перевізники небезпечного вантажу та легкові автомобілі й причепи до них, які використовують для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.