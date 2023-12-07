Поліцейські та металошукачі: у МВС заявили про початок формування безпечного освітнього середовища

Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"Починаємо впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей", - зазначив він.

Міністр додав, що фахівців відбиратимуть за конкурсом.

"Вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки", - написав Клименко.

Він анонсував набір та відбір кандидатів вже незабаром.