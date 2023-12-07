Поліцейські та металошукачі: у МВС заявили про початок формування безпечного освітнього середовища
У кожному навчальному закладі для створення безпечного середовища чергуватиме поліцейський, там також встановлять металошукачі та рамки
Про це написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.
"Починаємо впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей", - зазначив він.
Міністр додав, що фахівців відбиратимуть за конкурсом.
"Вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки", - написав Клименко.
Він анонсував набір та відбір кандидатів вже незабаром.
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