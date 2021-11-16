"Поліцейський з Рубльовки", - Коноплянка збентежив вболівальників назвою улюбленого серіалу

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "Шахтаря".



За словами Коноплянки, його улюблений серіал - "Поліцейський з Рубльовки".



"Улюблені фільми та серіали? "Нокдаун", "Законослухняний громадянин"... І давайте "Поліцейський з Рубльовки", - сказав Євген Коноплянка.



Через травми 32-річний Євген Коноплянка у цьому сезоні зіграв лише два матчі. Його контракт завершується влітку. Transfermarkt оцінює лівого вінгера у 2 млн євро.



На рахунку Коноплянки 86 матчів і 21 гол за збірну України з футболу.



У липні півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка заявив, що у новому сезоні перед командою стоїть завдання перемогти в чемпіонаті України.

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