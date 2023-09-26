Поліція Київщини викрила схему продажу військовим автівок, які привозили з-за кордону як гуманітарку
На Київщині поліція затримала поджужжя, яке створило схему продажу військовим авто, які ввозилися на територію України з-за кордону під виглядом безоплатної допомоги
Про це повідомляє поліція Київської області.
У повідомленні йдеться про те, що чоловік з дружиною з Київщини створили схему продажу військовим транспортних засобів, які ввозилися на територію України з-за кордону під виглядом безоплатної допомоги.
Фігуранти діяли від імені однієї із благодійних організацій, керівниками якої вони і були. Встановлено, що на адресу фонду було ввезено 30 автівок зі звільненням від сплати митних платежів.
Згодом правопорушники збували автомобілі військовослужбовцям, за що отримували від 5 до 10 тисяч доларів США за один транспортний засіб.
За фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, чоловікові вже повідомлено про підозру [ч. 3 ст. 201-2 ККУ]. Йому загрожує до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
У суботу, 2 вересня, слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе