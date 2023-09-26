Поліція Київщини викрила схему продажу військовим автівок, які привозили з-за кордону як гуманітарку

Про це повідомляє поліція Київської області.

У повідомленні йдеться про те, що чоловік з дружиною з Київщини створили схему продажу військовим транспортних засобів, які ввозилися на територію України з-за кордону під виглядом безоплатної допомоги.

Фігуранти діяли від імені однієї із благодійних організацій, керівниками якої вони і були. Встановлено, що на адресу фонду було ввезено 30 автівок зі звільненням від сплати митних платежів.

Згодом правопорушники збували автомобілі військовослужбовцям, за що отримували від 5 до 10 тисяч доларів США за один транспортний засіб.

За фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, чоловікові вже повідомлено про підозру [ч. 3 ст. 201-2 ККУ]. Йому загрожує до 7 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.