Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера

Про це інформує пресцентр МВС.

Зазначається, що фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі найпершої потреби, які надсилали у 2022 році з-за кордону.

Допомога була призначена мешканцям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста російськими військами.

Фото: МВС

Так, поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога. Серед вилученого – антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.

Фото: МВС

Наразі проводяться слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за статтею про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.