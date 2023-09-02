Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
У суботу, 2 вересня, слідчі Національної поліції викрили псевдоволонтера, який торгував гуманітарною допомогою, призначеною для жителів Ірпеня
Про це інформує пресцентр МВС.
Зазначається, що фігурант продавав медичні засоби, ковдри, матраци та інші речі найпершої потреби, які надсилали у 2022 році з-за кордону.
Допомога була призначена мешканцям Ірпеня, які постраждали під час окупації міста російськими військами.
Фото: МВС
Так, поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщеннях, де зберігалася гуманітарна допомога. Серед вилученого – антисептичні засоби, турнікети, перев'язувальний матеріал, медичні прилади, одяг, дитяче харчування тощо.
Фото: МВС
Наразі проводяться слідчі дії в межах відкритого кримінального провадження за статтею про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Напередодні на кордоні з Польщею у пункті пропуску "Рава-Руська" вилучили два авто: одне ввозили як гуманітарну допомогу, інше вкрали у 2016 році у Бельгії.
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