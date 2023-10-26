Поліція Китаю врятувала тисячу котів, яких збиралися забити на м'ясо

Про це пише ВВС.

Правоохоронці діяли за наводкою активістів із захисту тварин, поліція змогла перехопити вантажівку, яка перевозила котів у східному місті Чжанцзяган. Вантажівка прямувала транзитом на південь країни, де котів планували продати під виглядом іншого м'яса. Наразі тваринок доправили до притулку, проте не відомо, врятовані коти були бродячими чи домашніми тваринами.

Китайські ЗМІ розповіли, що активісти в Чжанцзягані помітили велику кількість котів, яких тиждень тримали в закритих дерев’яних ящиках. Коли тварин завантажили у вантажівку, активісти викликали поліцію.