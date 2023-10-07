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Поліція Лас-Вегаса підозрює, що вбивства Тупака Шакура та Біггі Смоллза можуть бути пов'язані

7 жовтня, 2023 субота
17:02
Світ Тупак Шакур

Детектив поліції Лас-Вегаса заявив про теорію, що вбивства реперів Тупака Шакура і Біггі Смолса можуть бути пов'язані між собою. На його думку, до цього причетні одні й ті самі люди

Про це повідомляє CNN

Детектив поліції Лас-Вегаса, який розслідував вбивство репера Тупака Шакура у 1996 році, свідчив у вересні перед великим журі, заявивши, про його теорію, що вбивства двох реперів, Тупака Шакура і Біггі Смолса, можуть бути пов'язані між собою.

У стенограмі засідання великого журі округу Кларк, що відбулося минулого місяця, відставний детектив поліції Лас-Вегаса Кліффорд Могг сказав, що детективи, які розслідували вбивство Шакура, "вважали, що до обох вбивств причетні люди, пов'язані з обома вбивствами".

Пізніше Могг додав, що "теорія була точною, що вони були пов'язані". Він не уточнив, що це була за теорія, але сказав, що Дуейн Девіс, якому нещодавно висунули звинувачення у вбивстві Шакура, не був причетний до цього.

"Коли ви говорите, що вони були пов'язані, ви не маєте на увазі, що їх скоїли одні й ті ж особи?" запитав головний заступник окружного прокурора Марк Ді Джакомо, і Могг відповів: "Саме так".

На іншому засіданні великого журі Могг також сказав, що, на його думку, Девіс публічно говорив про свою причетність до вбивства Шакура, оскільки прагнув отримати від цього фінансову вигоду.

Могг також засвідчив, що однією з причин обшуку будинку Девіса в липні 2023 року було з'ясування того, чи отримував він якісь виплати або винагороди, пов'язані з його заявами про причетність до смерті Шакура.

  • У п'ятницю, 29 вересня, прокуратура Лас-Вегаса відновила розслідування про вбивство репера Тупака Шакура, яке тривалий час перебувало в стані очікування гучного розголосу. Дуейн Кіт Девіс, який став головним підозрюваним, заявив, що він був на пасажирському сидінні білого кадилака, який зупинився біля автомобіля з Шакуром в ніч на 1996 рік, після бою Майка Тайсона і Брюса Селдона в Лас-Вегасі.

Культура
Кримінал
США
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