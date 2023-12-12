Поліція на ТОТ Луганщини за два місяці оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у так званій ЛНР збільшується кількість дезертирів серед місцевих.

"Зокрема, тільки за останні два місяці "народною міліцією ЛНР" оголошено розшук близько 800 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, голова ОВА зазначив, що місцеві жителі окупованого Сєверодонецька скаржаться, що модульні котельні, встановлені загарбниками в обраних ними багатоповерхівках, не гріють.

Такі котельні в змозі лише підтримувати систему опалення, захищаючи її від розмерзання. Натомість містяни очікують на рахунки за теплопостачання, якого вони не відчули.