Поліція на ТОТ Луганщини за два місяці оголосила у розшук 800 дезертирів, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області так звані працівники поліції впродовж останніх двох місяців оголосили у розшук близько 800 дезертирів
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у так званій ЛНР збільшується кількість дезертирів серед місцевих.
"Зокрема, тільки за останні два місяці "народною міліцією ЛНР" оголошено розшук близько 800 осіб", - йдеться у повідомленні.
Крім того, голова ОВА зазначив, що місцеві жителі окупованого Сєверодонецька скаржаться, що модульні котельні, встановлені загарбниками в обраних ними багатоповерхівках, не гріють.
Такі котельні в змозі лише підтримувати систему опалення, захищаючи її від розмерзання. Натомість містяни очікують на рахунки за теплопостачання, якого вони не відчули.
- Також у тимчасово окупованому Мелітополі і в районі росіяни посилюють обшуки і допити цивільного населення, тому що збільшуються партизанські рухи й зростає кількість випадків дезертирства російських військових.
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