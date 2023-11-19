Заставляють казати "паляниця": окупанти шукають дезертирів та партизанів у Мелітополі

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх росармійців. Тож посилюють обшуки і допити", - написав він.

За словами Федорова, російські окупанти активно шукають підпілля. Після вдалих ударів ЗСУ по окупантах останнього тижня у Мелітополі росіяни влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення.

Він говорить, що російські окупанти розгорнули мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах.

Росіяни також шукають своїх військових-втікачів.

"За повідомленнями мешканців на днях у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи… а можливість сказати слово "паляниця". У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів", - пише Федоров.