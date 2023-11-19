Заставляють казати "паляниця": окупанти шукають дезертирів та партизанів у Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі і в районі росіяни посилюють обшуки і допити цивільного населення, тому що посилюються партизанські рухи й зростає кількість випадків дезертирства російських військових
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти не можуть впоратися ні зі спротивом цивільних українців, ні з дезертирством своїх росармійців. Тож посилюють обшуки і допити", - написав він.
За словами Федорова, російські окупанти активно шукають підпілля. Після вдалих ударів ЗСУ по окупантах останнього тижня у Мелітополі росіяни влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення.
Він говорить, що російські окупанти розгорнули мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах.
Росіяни також шукають своїх військових-втікачів.
"За повідомленнями мешканців на днях у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи… а можливість сказати слово "паляниця". У рашистів на "паляниці" язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів", - пише Федоров.
- Комісії з примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях посилять представниками молодіжного руху провладної партії, щоб до проведення виборів у РФ видати російські документи кожному мешканцю ТОТ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.79
- EUR Купівля 39.95Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе