Поліція назвала основні версії смерті нардепа Полякова

Про це він заявив під час брифінгу 8 жовтня, передає Еспресо.TV.

За його словами, основними версіями смерті Полякова є хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою).



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"Більше схиляємося до того, що це природня смерть", — зауважив Вигівський.



Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що причини смерті народного депутата Антона Полякова встановить розтин, який відбудеться у найближчі години.

Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.

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