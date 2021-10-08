Поліція назвала основні версії смерті нардепа Полякова
Начальник поліції Києва Іван Вигівський назвав головні версії смерті нардепа депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова
Про це він заявив під час брифінгу 8 жовтня, передає Еспресо.TV.
За його словами, основними версіями смерті Полякова є хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою).
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"Більше схиляємося до того, що це природня смерть", — зауважив Вигівський.
- Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що причини смерті народного депутата Антона Полякова встановить розтин, який відбудеться у найближчі години.
- Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
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