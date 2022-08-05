Протоієрей ПЦУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз люди хочуть бути в єдиній помісній Православній церкві України. Але останніми днями до мене надійшло багато звернень від жителів сіл Охтирського району, що охтирська поліція замість того, аби займатися колаборантами, які пропагували русскій мір і брали участь у збройній агресії Росії, телефонує тим людям, які збирають підписи по селах за українську церкву. Поліція залякує людей, щоб вони не переходили з московського патріархату", - зазначив Бирнчак.

Священнослужитель додав, що люди розчарувалися в московській церкві й самі виявили бажання стати парафіянами Православної церкви України.

"В Охтирці в монастирі московського патріархату, з якого повтікали монахи, знайшли зброю, антени різного військового призначення і багато тисяч доларів. Жителі Охтирського району почали підіймати питання, що вони не хочуть більше бути парафіянами московського патріархату - не хочуть молитися за русскій мір і слухати проповіді, що ми триєдиний народ", - зауважив Андрій Бринчак.

22 липня стало відомо, що у Рівненській облраді депутати від Слуги Народу, Батьківщини, Сили і честі та За майбутнє ініціюють відставку Сергія Кондрачука (Європейська Солідарність) з посади голови обласної ради через його послідовну боротьбу проти російської православної церкви.

31 липня стало відомо, що митрополит Ізюмський та Куп'янський УПЦ МП Єлисей (Іванов Олег Олександрович) благословив на "добрі справи" головного колаборанта Харківської області Віталія Ганчева.

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