Поліція Охтирки залякує бабусь, які збирають підписи за перехід з УПЦ МП до ПЦУ, - капелан Андрій Бринчак
Головний сумський капелан Андрій Бринчак розповів, що в Охтирському районі поліція залякує людей, які збирають підписи за перехід з УПЦ московського патріархату до Православної церкви України
Протоієрей ПЦУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз люди хочуть бути в єдиній помісній Православній церкві України. Але останніми днями до мене надійшло багато звернень від жителів сіл Охтирського району, що охтирська поліція замість того, аби займатися колаборантами, які пропагували русскій мір і брали участь у збройній агресії Росії, телефонує тим людям, які збирають підписи по селах за українську церкву. Поліція залякує людей, щоб вони не переходили з московського патріархату", - зазначив Бирнчак.
Священнослужитель додав, що люди розчарувалися в московській церкві й самі виявили бажання стати парафіянами Православної церкви України.
"В Охтирці в монастирі московського патріархату, з якого повтікали монахи, знайшли зброю, антени різного військового призначення і багато тисяч доларів. Жителі Охтирського району почали підіймати питання, що вони не хочуть більше бути парафіянами московського патріархату - не хочуть молитися за русскій мір і слухати проповіді, що ми триєдиний народ", - зауважив Андрій Бринчак.
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